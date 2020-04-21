В России планируют запустить турмаршрут "Золотое кольцо Сибири"

Если карантинные мероприятия не будут продлевать, первые туристические группы смогут отправиться по маршруту "Золотое кольцо Сибири" уже этим летом.

"Маршрут охватит больше 10 регионов. Он будет начинаться в Новосибирской области, там туристы проведут два дня. Проект заключается в том, чтобы соединить все регионы Сибирского федерального округа единым обзорным туристским маршрутом, который позволит получить полное представление о Сибири", — сообщила координатор проекта, член федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная.

В турмаршрут будут включены десять регионов Сибирского федерального округа и часть территории Бурятии. Протяженность маршрута составляет 10 тысяч километров. Всё путешествие рассчитано на 16 дней. В экскурсионную часть маршрута планируется включить много интерактива с погружением в историю Сибири.

Проект уже готов к реализации. Запуск запланирован на июль 2020 года.