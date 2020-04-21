Если карантинные мероприятия не будут продлевать, первые туристические группы смогут отправиться по маршруту "Золотое кольцо Сибири" уже этим летом.
"Маршрут охватит больше 10 регионов. Он будет начинаться в Новосибирской области, там туристы проведут два дня. Проект заключается в том, чтобы соединить все регионы Сибирского федерального округа единым обзорным туристским маршрутом, который позволит получить полное представление о Сибири", — сообщила координатор проекта, член федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная.
В турмаршрут будут включены десять регионов Сибирского федерального округа и часть территории Бурятии. Протяженность маршрута составляет 10 тысяч километров. Всё путешествие рассчитано на 16 дней. В экскурсионную часть маршрута планируется включить много интерактива с погружением в историю Сибири.
Проект уже готов к реализации. Запуск запланирован на июль 2020 года.
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