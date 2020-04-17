Власти готовы отправить 500 тыс. россиян отдыхать в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о том, что в рамках поддержки предпринимателей в туристическом секторе в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, власти выделят из бюджета республики средства для отдыха около 500 тыс. человек.

"Возможно, ситуацию можно частично решить при помощи внутреннего туризма. Так, если эпидемиологическая обстановка позволит, то за бюджетный счет отправим порядка 500 тысяч детей, пенсионеров, малообеспеченных крымчан в санатории в этом году. Одновременно это даст возможность людям, у которых не было такой возможности в обычное время, поправить здоровье, и с другой стороны, это поддержит курортную сферу, соответственно", — отметил Аксенов.

Он отметил, что в апреле была отменена арендная плата за имущество, находящееся в республиканской собственности, для предприятий и организаций, которые пострадали из-за ситуации с коронавирусом, также он сообщил о снижении на 50% арендной платы для предприятий, которые продолжают работу.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Крыму за сутки выявили более 200 нарушителей режима самоизоляции.