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Источник Правда.Ру

Новая площадка для экологического туризма появится в Самарской области

Туризм

Комплекс, предоставляющий возможности для разного вида туризма, расположится на берегу водохранилища "Снежное", в 25 км от Самары и в 35 км от Новокуйбышевска.

В рамках проекта будут построены и обустроены гостевые дома, водные аттракционы, фермы, разработаны экскурсии. Кроме того, он будет полностью обеспечен электроэнергией. Планируется строительство дорог. Проложение первого отрезка трассы запланировано на 2020-2021 гг.

Предполагается, что комплекс будет функционировать на протяжении всего года и, вне зависимости от сезона, туристы найдут себе занятие по душе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России вырастут цены на загородное жилье. 

волга туризм
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