"Центр развития туризма" прекратил свое существование по решению губернатора области Алексея Текслера. Сроки ликвидации предприятия определит комиссия.
Центр работал при министерстве культуры региона и занимался вопросами развития местного туризма. Имущество учреждения отправится в казну региона.
С 2019 года темой развития регионального туризма в области занимается министерство экономического развития.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Южный Урал и часть Сибири обрушился снегопад.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.