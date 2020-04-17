Центр развития туризма ликвидируют в Челябинске

"Центр развития туризма" прекратил свое существование по решению губернатора области Алексея Текслера. Сроки ликвидации предприятия определит комиссия.

Центр работал при министерстве культуры региона и занимался вопросами развития местного туризма. Имущество учреждения отправится в казну региона.

С 2019 года темой развития регионального туризма в области занимается министерство экономического развития.

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