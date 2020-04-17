Российские предприниматели смогут принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном продвижению региональных брендов России. Все желающие должны пройти предварительную регистрацию.
Организаторами вебинара выступили Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Евразийское содружество специалистов туриндустрии (ЕСОТ) при поддержке Международного института менеджмента объединений предпринимателей. Онлайн-обсуждение запланировано на 20 апреля, на 12:00 (по мск).
Участникам расскажут:
Модераторами выступят Селиванов Сергей, директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, и Зайкова Ольга, генеральный директор ООО "РедКонгресс Групп", независимый эксперт в сфере маркетинга и брендинга территорий.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Московский комитет по туризму откроет антикризисный онлайн-интенсив для представителей туристической сферы.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.