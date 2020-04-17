Торгово-промышленная палата организует бесплатный вебинар

Российские предприниматели смогут принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном продвижению региональных брендов России. Все желающие должны пройти предварительную регистрацию.

Организаторами вебинара выступили Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Евразийское содружество специалистов туриндустрии (ЕСОТ) при поддержке Международного института менеджмента объединений предпринимателей. Онлайн-обсуждение запланировано на 20 апреля, на 12:00 (по мск).

Участникам расскажут:

как разработать качественный бренд территории, компании, товара;

где и как зарегистрировать визуальный бренд;

как сотрудничать со СМИ и многое другое.

Модераторами выступят Селиванов Сергей, директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, и Зайкова Ольга, генеральный директор ООО "РедКонгресс Групп", независимый эксперт в сфере маркетинга и брендинга территорий.

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