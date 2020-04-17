ДОСААФ России передаст экспонаты для музейного проекта “Дорога памяти”

В ДОСААФ России начали собирать экспонаты для выставки "Дорога памяти", расположенной на территории главного храма Вооруженных сил России.

«В ДОСААФ России начался сбор экспонатов, обнаруженных в ходе поисковых работ на местах сражений Великой Отечественной войны. Мы планируем передать их в парк "Патриот" для размещения в уличной и внутренней экспозициях проекта "Дорога памяти"», — сообщил заместитель председателя оборонного общества генерал-лейтенант Николай Стаськов.

Подбором экспонатов в настоящий момент занимаются участники поисковых отрядов региональных отделений общества.

Уже подготовлено к передаче снаряжение военнослужащих, найденное в районах проведения Ржевско-Сычёвской наступательной операции в годы Великой Отечественной войны.

По словам генерала Стаськова, только в 2019 году поисковики оборонного общества в ходе экспедиций обнаружили останки 1711 военнослужащих, удалось установить имена 75 из них, останки были переданы родственникам.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Совет федерации одобрил закон о переносе даты окончания Второй мировой войны.