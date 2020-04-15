В Египте предложили виртуальное путешествие по Большому музею в Гизе

В Министерстве туризма и археологии Египта предложили туристам совершить виртуальные путешествия по практически достроенному Большому музею в Гизе. Такая акция позволит всем желающим проникнуться духом страны и узнать много нового, несмотря на введенные на фоне пандемии коронавируса меры. Об этом пишет РИА "Новости".

"Предлагаем видеотуры в сопровождении гидов по Большому египетскому музею, подготовленные министерством туризма и археологии при поддержке министерства информации", - сообщило ведомство.

Сейчас музей считается самым большим собранием в мире, посвященным истории Древнего Египта.