В Министерстве туризма и археологии Египта предложили туристам совершить виртуальные путешествия по практически достроенному Большому музею в Гизе. Такая акция позволит всем желающим проникнуться духом страны и узнать много нового, несмотря на введенные на фоне пандемии коронавируса меры. Об этом пишет РИА "Новости".
"Предлагаем видеотуры в сопровождении гидов по Большому египетскому музею, подготовленные министерством туризма и археологии при поддержке министерства информации", - сообщило ведомство.
Сейчас музей считается самым большим собранием в мире, посвященным истории Древнего Египта.
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