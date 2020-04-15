В Испании 25% отелей не откроются после карантина

Президент Ассоциации предпринимателей отелей Коста-дель-Соль г-н Луис Каллехон Суне сообщил, что на данный момент уже есть данные о том, что после снятия карантина в курортной провинции Малага 25% отелей не будет работать.

Четверть отелей не сможет начать работу после карантина и в других районах Испании.

Это объясняется тем, что высокий пасхальный сезон, когда ожидалось большое количество туристов, уже упущен. Летний сезон тоже будет провален.

"Работа отелей на 100% зависит от туристов. После снятия карантина турпоток сразу не увеличится, поэтому объекты размещения будут будут нести убытки", — сообщил Луис Каллехон Суне.

Несмотря на всю сложность данной ситуации, президент Ассоциации предпринимателей отелей видит в ней и плюсы: пандемия коронавируса способствовала организации совместной работы отелей, ресторанов и других туристических объектов.

Jet2, одна из крупнейших авиакомпаний Испании, которая в прошлом году обслужила около одного миллиона пассажиров, озвучила прогнозы по возобновлению полетов к середине июня. На основании этих данных можно говорить о том, что турпоток будет восстановлен.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Испании туристы протестуют против закрытия кафе и ресторанов.