В горах Северной Осетии спасли альпиниста из Петербурга с травмой

Сотрудники МЧС и пограничники спасли в Северной Осетии альпиниста, который получил травму головы.

"Пограничники, прибывшие на место происшествия, оказали первую медицинскую помощь 23-летнему молодому человеку, жителю Санкт-Петербурга. Он получил травму головы, когда начался камнепад. Пострадавшего доставили на равнину, откуда его забрали врачи "скорой помощи". Медики оценили его состояние как средней тяжести", — сообщает пресс-служа МЧС по республике.

О случившимся рассказал друг пострадавшего, вместе с которым он совершал с ним восхождение на Казбек. Также сообщается, что данная альпинистская группа не была зарегистрирована в МЧС.

В спасении пострадавшего принимали участие 13 сотрудников МЧС и две единицы техники.

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