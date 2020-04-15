Туроператоры начали расширять ассортимент туров по России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о том, что крупные российские туроператоры начали заранее готовиться к работе после окончания пандемии коронавируса. Они решили сделать акцент на развитии внутреннего туризма и увеличить количество туров по стране.

Внутренний туризм восстановится первым

Согласно данным специалистов АТОР, рынок внутреннего туризма должен восстановиться в первую очередь после окончания пандемии. Скорее всего, туристы начнут приобретать недорогие туры в Крым и Краснодарский край.

"Для того чтобы внутренний туризм смог восстановить свой докризисный уровень, потребуется около полугода с момента отмены ограничительных мер, которые были приняты из-за коронавируса", — считают эксперты.

Сейчас туроператоры планируют расширить количество туров по России, в частности, в Крым, Краснодарский край, на Северный Кавказ, Алтай, Байкал, Сибирь, Дальний Восток, Санкт-Петербург и по городам Золотого кольца.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России создали сайт виртуальных экскурсий по стране.