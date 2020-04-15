На Кубани отремонтировали Свято-Богоявленскую церковь

В Краснодарском крае отремонтировали памятник деревянного зодчества — Свято-Богоявленскую церковь, построенную в 1855 году.

"Свято-Богоявленская церковь является уникальным памятником деревянного зодчества", — сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сохранению этого уникального памятника уделяется особое влияние, ведь творения деревянного зодчества являются самыми уязвимыми.

На ремонт церкви было выделено 1,3 млн рублей.

Что удалось сделать?

Специалисты заменили часть кровли и стропильной системы, также выполнили работы по герметизации примыканий покрытия кровли к стенам, а также сделали водоотвод.

Работы по восстановлению уникального сооружения выполняли сотрудники специализированной компании, имеющей лицензию Министерства культуры РФ на осуществление данного вида деятельности.

На Кубани в общей сложности около 15 тысяч памятников архитектуры, которые являются объектами культурного наследия, 80 из них являются объектами религиозного назначения.

Ранее эксперт рассказал о проблеме сохранения памятников деревянного зодчества.