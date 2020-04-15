В Краснодарском крае отремонтировали памятник деревянного зодчества — Свято-Богоявленскую церковь, построенную в 1855 году.
"Свято-Богоявленская церковь является уникальным памятником деревянного зодчества", — сообщили в пресс-службе администрации региона.
Сохранению этого уникального памятника уделяется особое влияние, ведь творения деревянного зодчества являются самыми уязвимыми.
На ремонт церкви было выделено 1,3 млн рублей.
Специалисты заменили часть кровли и стропильной системы, также выполнили работы по герметизации примыканий покрытия кровли к стенам, а также сделали водоотвод.
Работы по восстановлению уникального сооружения выполняли сотрудники специализированной компании, имеющей лицензию Министерства культуры РФ на осуществление данного вида деятельности.
На Кубани в общей сложности около 15 тысяч памятников архитектуры, которые являются объектами культурного наследия, 80 из них являются объектами религиозного назначения.
Ранее эксперт рассказал о проблеме сохранения памятников деревянного зодчества.
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