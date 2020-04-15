РГО объявило конкурс для владельцев "дальневосточного гектара"

Русское Географическое общество (РГО) проводит конкурс для владельцев "дальневосточного гектара", которые реализуют на своих участках туристические, экологические и этнографические проекты.

Премия для владельцев "дальневосточного гектара"

Данную премию учредили в 2014 году. Это очень престижная награда в области популяризации природного и историко-культурного наследия нашей страны.

"На данный момент в Хабаровском крае осваиваются 1 тыс. 139 земельных участков", — сообщает пресс-служба правительства региона.

Чем занимаются арендаторы?

разведением пчел;

выращиванием сельскохозяйственной продукции;

строительством баз отдыха.

Один из владельцев "дальневосточного гектара" обустроил в Николаевском районе взлетно-посадочную полосу для дельтапланеристов.

В начале апреля текущего года в Хабаровском крае на участие в программе "Дальневосточный гектар" было принято 19 тыс. 788 заявлений.

За весь период действия программы свое право на получение бесплатного участка на Дальнем Востоке реализовали более 78,5 тыс. человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Русь Новгородская" объявила конкурс на лучший туристический сувенир.