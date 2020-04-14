Пандемия коронавируса парализовала экономику многих стран мира: приостановлено авиасообщение, во многих государствах введен режим самоизоляции, чтобы не допустить новые случаи заражения коронавирусом.
Власти Египта нашли выход из этой сложной ситуации.
Представители Министерства туризма и древностей Египта сообщили, что туристы, которые хотели бы увидеть археологические памятники и музеи страны, но из-за пандемии коронавируса не могут отправиться в путешествие, смогут совершить виртуальную экскурсию по Египту.
В интернете появились видеосюжеты о знаменитых музеях и памятниках. Теперь любой желающий может внимательно ознакомиться с экспонатами египетских музеев, которые обычно трудно осмотреть из-за большого количества туристов.
Теперь объекты всемирного культурного наследия можно увидеть, не выходя из дома.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России создали сайт виртуальных экскурсий по стране. Основная задача сайта — привлечь внимание пользователей к внутреннему туризму, рассказать о красивых местах в нашей стране.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.