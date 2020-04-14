Египет проведет для туристов виртуальные экскурсии

Пандемия коронавируса парализовала экономику многих стран мира: приостановлено авиасообщение, во многих государствах введен режим самоизоляции, чтобы не допустить новые случаи заражения коронавирусом.

Власти Египта нашли выход из этой сложной ситуации.

Достопримечательности Египта можно увидеть, не выходя из дома

Представители Министерства туризма и древностей Египта сообщили, что туристы, которые хотели бы увидеть археологические памятники и музеи страны, но из-за пандемии коронавируса не могут отправиться в путешествие, смогут совершить виртуальную экскурсию по Египту.

В интернете появились видеосюжеты о знаменитых музеях и памятниках. Теперь любой желающий может внимательно ознакомиться с экспонатами египетских музеев, которые обычно трудно осмотреть из-за большого количества туристов.

Теперь объекты всемирного культурного наследия можно увидеть, не выходя из дома.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России создали сайт виртуальных экскурсий по стране. Основная задача сайта — привлечь внимание пользователей к внутреннему туризму, рассказать о красивых местах в нашей стране.