Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Каковы перспективы развития космического туризма в России?

Туризм » Путешествия

Компания "КосмоКурс", которая планировала построить в Нижегородской области космодром и оказывать услуги космического туризма, может задержать сроки реализации проекта из-за коронавируса. О том, есть ли перспективы у космического туризма в России, рассказал директор Института космической политики Иван Моисеев.

"Та же ситуация наблюдалась и до вируса. Иными словами, это не вчера началось и не год назад. Основная проблема заключается в том, чтобы найти желающих заплатить $200 тысяч за эту услугу.

Это очень короткий полет, к тому же очень рискованный. Вторая проблема в том, чтобы получить разрешение властей (от разных инстанций) хотя бы на проведение экспериментов с таким полетом.

Третья проблема — сделать саму ракету. Хотя "КосмоКурс" предполагает, что ракету для него сделают наши космические предприятия, но никаких конкретно схем, планов, подписанных предприятиями, нет.

Это комплекс проблем, на решение которых уйдет не один год. Отсрочка в связи с вирусом здесь ни на что не повлияет.

В этом направлении довольно успешно работают американцы, они считают космический туризм перспективным. Для бизнеса это только часть работы. Но США более богатая страна, там еще можно найти желающих отправиться в космическое путешествие.

У нас даже если и есть богатые люди, готовые заплатить за этот полет, то они не хотят объявлять на всю страну, что у них есть деньги. Принимая во внимание все эти вопросы, я не считаю космический туризм перспективным", — заключил эксперт.

Темы россия космический туризм
Новости Все >
Эпидемиолог рассказал об опасности закрытых помещений
Салоны красоты Ростовской области просят разрешить им работать
Объём розничной торговли в России упал на 35%
Лавров: Россия и США могут сотрудничать в развитии космоса
200 тысяч заболевших, до 5 тысяч погибших: прогноз Геркуса по COVID-19
В Екатеринбург из Китая доставили 3 млн медицинских масок
Москвичи нарушили самоизоляцию и карантин на 220 тысяч рублей
В РПЦ дали советы по благословлению куличей на Пасху дома
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
189 сотрудников ООН заразились коронавирусом по всему миру
Последние материалы
Лавров: Россия и США могут сотрудничать в развитии космоса
200 тысяч заболевших, до 5 тысяч погибших: прогноз Геркуса по COVID-19
В Екатеринбург из Китая доставили 3 млн медицинских масок
Москвичи нарушили самоизоляцию и карантин на 220 тысяч рублей
В РПЦ дали советы по благословлению куличей на Пасху дома
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
189 сотрудников ООН заразились коронавирусом по всему миру
Лавров: США готовы помочь России в борьбе с COVID-19
Назван риск заражения коронавирусом от домашних питомцев
Преступность растет в условиях пандемии коронавируса
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Игорь Буккер Каменный век может скоро вернуться из-за изменения климата Игорь Буккер Василий Амирджанов Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан Василий Амирджанов Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
Госдума перенесла дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября
Треть депутатов Госдумы не вышла на работу после теста на COVID-19
Уткин назвал Соловьёва "обезьяной"
"Путин выражает интересы олигархов": в России растет число тех, кто так считает
Преступность растет в условиях пандемии коронавируса
Путин выступил за "экстраординарные меры" в борьбе с коронавирусом
Стало известно, какую роль сыграл Путин в заключении сделки ОПЕК+
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
"Путин выражает интересы олигархов": в России растет число тех, кто так считает
Лукашенко: никто от коронавируса в нашей стране не умрет
Эпидемия может оставить без работы 8 миллионов человек
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
В "Роскосмосе" назвали дату начала освоения Луны
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Ягудин о новостях: "И где же наши любимые украинцы?"
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Лукашенко упростил визовый режим с Евросоюзом
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ