Компания "КосмоКурс", которая планировала построить в Нижегородской области космодром и оказывать услуги космического туризма, может задержать сроки реализации проекта из-за коронавируса. О том, есть ли перспективы у космического туризма в России, рассказал директор Института космической политики Иван Моисеев.

"Та же ситуация наблюдалась и до вируса. Иными словами, это не вчера началось и не год назад. Основная проблема заключается в том, чтобы найти желающих заплатить $200 тысяч за эту услугу.

Это очень короткий полет, к тому же очень рискованный. Вторая проблема в том, чтобы получить разрешение властей (от разных инстанций) хотя бы на проведение экспериментов с таким полетом.

Третья проблема — сделать саму ракету. Хотя "КосмоКурс" предполагает, что ракету для него сделают наши космические предприятия, но никаких конкретно схем, планов, подписанных предприятиями, нет.

Это комплекс проблем, на решение которых уйдет не один год. Отсрочка в связи с вирусом здесь ни на что не повлияет.

В этом направлении довольно успешно работают американцы, они считают космический туризм перспективным. Для бизнеса это только часть работы. Но США более богатая страна, там еще можно найти желающих отправиться в космическое путешествие.

У нас даже если и есть богатые люди, готовые заплатить за этот полет, то они не хотят объявлять на всю страну, что у них есть деньги. Принимая во внимание все эти вопросы, я не считаю космический туризм перспективным", — заключил эксперт.