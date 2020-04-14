В Чаунском краеведческом музее, расположенном в селе Рыткучи, недалеко от Певека, самого северного города России, отремонтировали этнографическое отделение.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о том, что необходимо развивать арктический туризм. Но на данный момент турпоток на Чукотке пока невысокий.
Пока действует режим самоизоляции и нет посетителей, в музее был проведен большой объем работ. Удалось завершить косметический ремонт, работы по художественному оформлению, по-другому расположить экспонаты.
"В процессе оформления музея мы стремились передать тепло очага яранги, чтобы посетители могли погрузиться в культуру и этнографию коренного населения Чаунской тундры.
Возможно, первых гостей мы будет готовы принять после снятия режима самоизоляции", — сообщила директор музейного комплекса.
Сейчас сотрудники музея проводят большую культурно-просветительскую работу: организуют передвижные выставки, разрабатывают культурно-образовательные проекты.
Чаунский краеведческий музей посещает около 4,5 тыс. человек в год.
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