В Ярославской области будут развивать "соседский" туризм

Летом 2020 года в Ярославской области планируется протестировать новый формат туризма — "соседский".

Что значит "соседский" туризм?

Соседский туризм — это недорогая поездка на автомобиле из близлежащих регионов.

"Туристическое лето 2020 года будет сложным, поэтому нужно особое внимание уделить развитию внутреннего спроса. В первую очередь планируется восстановить школьный и детский туризм внутри региона. Также планируется работать по санаторно-курортному лечению и по MICE туризму", — сообщили в областном департаменте туризма.

Власти Ярославской области планируют развивать туризм совместно с соседними регионами. Планируется организация комбинированных поездок, включающих в себя знакомство с достопримечательностями и интересными местами сразу нескольких соседних областей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ярославле обсудили развитие городского туризма. Эксперты провели комплексный анализ всей городской инфраструктуры: изучили потенциал гостиниц, количество турфирм, музеев и их специфику. На основании собранных данных был разработана стратегия развития туризма Ярославля.