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Источник Правда.Ру

В России создали сайт виртуальных экскурсий по стране

Туризм » Путешествия

Специалисты Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства и Mriya Resort & Spa собрали около 700 различных онлайн-экскурсий по всей России и выложили их на единой платформе.

"Основная задача сайта — привлечь внимание пользователей к внутреннему туризму, рассказать о красивых местах в нашей стране, показать, что отдых в России может быть разнообразным и интересным", — отметили специалисты.

На сайте можно будет отправиться в виртуальное путешествие по национальным паркам, посетить музеи, посмотреть видео по экстремальному туризму.

Авторы проекта считают, что развитие туризма по России сразу после того, как будет отменен режим самоизоляции, позволит создать новые рабочие места для сотен тысяч человек, которые работают в сфере туризма.

Экскурсии на сайте делятся на 9 категорий. Самая масштабная — музеи.

Также на сайте есть разделы, посвященные театрам, промышленному туризму, онлайн-экскурсий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы смогут совершить виртуальное путешествие по Италии.

Темы сайт туристы развитие туризма внутренний туризм виртуальные экскурсии
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