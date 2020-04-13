В Ставрополье будут развивать казачий туризм. Казаки Солдато-Александровского станичного казачьего общества хотят построить казачий курень, а в перспективе — туристическую базу. О том, будет ли пользоваться спросом данный вид туризма, рассказал атаман Саратовской области, казачий полковник Андрей Фетисов.

"Я атаман саратовского отдела Волжского казачьего войска, то есть Саратовской области. Могу сказать, что у нас уже в течение многих лет проходит несколько больших казачьих праздников. Туризм бывает разный: спортивный, горный. Есть также событийный туризм.

Например, у нас проводится казачий разгуляй на Хопре в Балашовском районе. Этот фестиваль собирает от 3 до 5 тысяч человек. Приезжают различные творческие коллективы из Ростовской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской и Ульяновской областей. Они исполняют казачьи песни.

Это открытый фестиваль и очень интересный формат проведения мероприятия. В первый день все творческие коллективы ездят по селам, выступают в сельских домах культуры. У нас обязательно проводятся казачьи забавы (конный спорт и все остальное). Это привлекает очень большое количество людей. Даже с соседних районов люди заказывают автобусы и приезжают. Поэтому то, что связано с казачеством, все зависит от организаторов, но опыт есть большой, в том числе и в Краснодарском крае.