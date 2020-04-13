Самолет с российскими туристами вылетит из Испании 13 апреля

В ближайшее время из-за границы вернутся около 5000 россиян. Вывозные рейсы будут организованы из Испании — одной из европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса.

Самолет с российскими туристами вылетит из Испании 13 апреля.

"Российское посольство в Мадриде подготовило специальный документ, который надо показывать сотрудникам полиции, чтобы они могли нас пропустить и мы могли беспрепятственно передвигаться в пункт назначения, аэропорт", — рассказал один из российских туристов Владислав Сопиков.

Для пассажиров введено ограничение по объему багажа.

Владислав не сможет вернуться на родину вместе со своей семьей. Он вынужден возвращаться домой один, на своей машине.