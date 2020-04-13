В ближайшее время из-за границы вернутся около 5000 россиян. Вывозные рейсы будут организованы из Испании — одной из европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса.
Самолет с российскими туристами вылетит из Испании 13 апреля.
"Российское посольство в Мадриде подготовило специальный документ, который надо показывать сотрудникам полиции, чтобы они могли нас пропустить и мы могли беспрепятственно передвигаться в пункт назначения, аэропорт", — рассказал один из российских туристов Владислав Сопиков.
Для пассажиров введено ограничение по объему багажа.
Владислав не сможет вернуться на родину вместе со своей семьей. Он вынужден возвращаться домой один, на своей машине.
"Уже более 37 тысяч россиян, застрявших за границей, обратились за материальной помощью. Более 31 тысячи заявлений уже обработано, 5,4 тыс. обращений еще обрабатывается. 6088 российским туристам уже одобрены выплаты", — сообщает МВД.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.