В Узбекистане появится новая экотуристическая пляжная зона

В Бухарской области Узбекистана на территории Тудакульского водного бассейна начались работы по строительству новой экотуристической пляжной зоны. Площадь пляжа будет составлять 15 га.

Экотуристическая пляжная зона будет включать в себя:

пляж;

бассейн;

аквапарк;

мини-диснейленд;

гостиница;

зоны отдыха;

ресторан;

летнюю террасу;

SPA-салон;

игровая площадка;

оздоровительный и спортивный центр;

автостоянку;

водный транспорт.

Сообщается, что на территории пляжной зоны планируется посадить 7000 декоративных деревьев.

Когда проект будет завершен, будет создано 150 новых рабочих мест. Сообщается, что общая стоимость реализации проекта составляет 3 млрд сумов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Таджикистане в честь празднования 5500-летия Саразма, который является одним из уникальных памятников в Средней Азии, создали 12 новых туристических маршрутов. Многие из них были созданы на базе историко-культурных, экологических и горных местностей Таджикистана.