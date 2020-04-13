В Бухарской области Узбекистана на территории Тудакульского водного бассейна начались работы по строительству новой экотуристической пляжной зоны. Площадь пляжа будет составлять 15 га.
Экотуристическая пляжная зона будет включать в себя:
Сообщается, что на территории пляжной зоны планируется посадить 7000 декоративных деревьев.
Когда проект будет завершен, будет создано 150 новых рабочих мест. Сообщается, что общая стоимость реализации проекта составляет 3 млрд сумов.
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