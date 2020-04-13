В соцсетях и на официальном сайте будущего парка состоялась онлайн-презентация проекта "Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина". Парк будет создан на месте приземления первого космонавта Юрия Космонавта в Саратовской области.
Работы по созданию парка ведутся с 20 марта, открытие парка запланировано через год.
"На главной площади будут расположены флаги государств "Большого космического клуба". Основной доминантой будет флагшток с флагом РФ, его будет видно из разных точек парка.
В будущем на обновленной площади будут проводиться торжественные мероприятия. На месте приземления Юрия Гагарина появится стела, которая будет главной точной притяжения комплекса.
Стелу планируется отреставрировать и расположить в первозданном ландшафте, который соответствует времени приземления Юрия Гагарина. Здесь планируется создать Маршрут "108 минут", символизирующий полет вокруг Земли, который состоялся 12 апреля 1961 года", — рассказали авторы проекта.
Сообщается, что парк будет готов принять первых посетителей 12 апреля 2021 года.
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