В Петербург прибыл самолет с российскими туристами из Кипра

В международный аэропорт Пулково прибыл рейс авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов, застрявших на Кипре из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

В пресс-службе сообщили, что самолет совершил успешную посадку. Из Ларнаки рейс вылетел в 16:10 по местному времени. Российское посольство в Республике Кипр сообщало, что для доставки туристов на рейс были организованы автобусы.

Ранее посольство сообщило, что воспользоваться этим рейсом смогут только жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

После посадки в Пулково и высадки части пассажиров, самолет вылетит в Москву.

Ранее в Санкт-Петербурге встретили туристов, прибывших из Таиланда. На борту прибывшего самолета были жители Петербурга, Ленобласти и других регионов России.

Также "Правда.Ру" писала о том, что россияне, оставшиеся за рубежом, начнут получать деньги. Кроме того, оставшихся за рубежом российских туристов могут освободить от оплаты сотовой связи.