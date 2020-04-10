На базе Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ России в городе Балашихе Московской области будет создан новый музей авиационной техники.
"Летный кластер исторических воздушных судов музея будет сформирован в течение 1-1,5 лет", — сообщили в ДОСААФ России.
В настоящее время на заводе уже восстановили макеты вертолетов:
Также были доведены до летного состояния вертолет Ка-26 и самолет Л-29. Кроме того, специалистам удалось восстановить советский вертолет Ми-4, который теперь планируется поднять в воздух.
На заводе отремонтируют доведут до летного состояния истребители И-153 "Чайка" и И-15.
Посетители музей смогут увидеть самолеты, которые использовали во время Первой мировой войны.
В экспозиции музея также будут представлены различные аэродвигатели, начиная от моделей, произведенных с 20-х годов XX века до современных моделей, выпущенных в конце XX века. Агрегаты в дар музею передали частные лица и организации ДОСААФ.
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