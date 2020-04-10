Космический туроператор сообщил о проблемах из-за коронавируса

Компания "КосмоКурс", которая планировала построить в Нижегородской области космодром и оказывать услуги космического туризма, может задержать сроки реализации проекта из-за коронавируса.

"У одного из специалисты компании-подрядчика выявили COVID-19, поэтому пришлось изолировать всех сотрудников предприятия, которые с ним контактировали", — сообщил руководитель компании Павел Пушкин.

Изначально было запланировано, что испытания системы зажигания двигателя ракеты для космического туризма будут проходить в апреле 2020 года, а испытания двигателя — в конце лета.

"КосмоКурс" планирует предоставлять клиентам возможность совершить туристический суборбитальный полет в космос на высоте 200 километров. Продолжительность полета — 15 минут, в течение 5 минут из этого количества времени пассажиры корабля будут находиться в состоянии невесомости.

Первый полет планируется осуществить уже в 2025 году, стоимость такого путешествия будет варьироваться о $200-250 000.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США отказались доставлять туристов на МКС из-за отсутствия желающих.