Из Москвы выслали несколько десятков китайских туристов

Граждан Китая выслали из-за случаев нарушения режима самоизоляции. Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что еще несколько сотен китайских туристов были наказаны.

Градоначальник отметил, что среди граждан КНР случаев заражения коронавирусом было выявлено очень мало.

Нарушителей удалось выявить в ходе проверок, проводившихся в общественном транспорте.

"Наказано несколько сотен, а выслано несколько десятков, но этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону", — заявил Собянин.

Он заявил, что должны быть предприняты все необходимые меры, чтобы проводить максимальное тестирование и контроль за соблюдением режима самоизоляции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что контроль над вернувшимися из-за рубежа россиянами усилят.