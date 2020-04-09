Ростуризм советует россиянам перенести запланированные поездки

Россиян призывают не отменять запланированные поездки, а по возможности перенести их.

"Многие туроператоры и средства размещения пытаются договориться с туристами, которые планируют поездки, о переносе даты тура по фиксированному на момент покупки курсу валют. Фактически он будет ниже, чем при условии нового бронирования", — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Догузова также отметила, туристы и туроператоры уже сейчас договариваются о сохранении средств с дополнительными привилегиями для туристов.

Если туристические компании и туристы смогут договориться, то это поможет туристической отрасли справиться со сложной текущей ситуацией. Путешественники смогут поехать в отпуск, когда эпидемиологическая ситуация улучшится.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм просит туристов отложить путешествия по России.