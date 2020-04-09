Россиян призывают не отменять запланированные поездки, а по возможности перенести их.
"Многие туроператоры и средства размещения пытаются договориться с туристами, которые планируют поездки, о переносе даты тура по фиксированному на момент покупки курсу валют. Фактически он будет ниже, чем при условии нового бронирования", — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Догузова также отметила, туристы и туроператоры уже сейчас договариваются о сохранении средств с дополнительными привилегиями для туристов.
Если туристические компании и туристы смогут договориться, то это поможет туристической отрасли справиться со сложной текущей ситуацией. Путешественники смогут поехать в отпуск, когда эпидемиологическая ситуация улучшится.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм просит туристов отложить путешествия по России.
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