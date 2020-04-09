Эрмитаж расскажет, как живут музейные коты на самоизоляции

После введения карантина Государственный Эрмитаж, как и другие музеи, усилил свое присутствие в интернете. С 17 марта в соцсетях музея появляются новые видео о постоянной экспозиции, лаборатории и хранении.

Эрмитаж — единственный в мире музей, в штате которого уже в течение нескольких десятков лет имеется целая команда кошек.

Жители Петербурга интересуются, как в период самоизоляции живут эрмитажные коты. В связи с этим Эрмитаж решил подготовить видео, в котором сотрудники музея расскажут о жизни пушистиков. Информация об этом появилась на официальной странице Государственного Эрмитажа в социальной сети "ВКонтакте". Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть 9 апреля, в 13:00 часов.

Сообщается, что любимые всеми коты и кошки живут хорошо. Сейчас они находятся под присмотром сотрудников Службы музейной безопасности. Они их кормят, гладят, а иногда даже угощают разными лакомствами.

Именно сотрудники охранной службы музея и подготовили видео о жизни эрмитажных котов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус негативно отразится на экономике и туризме Петербурга.