Airbus сократит производство лайнеров на треть из-за коронавируса

Крупнейшая аэростроительная компания Airbus приняла решение сократить производство на треть в связи с ограничениями международных перелетов, вызванных пандемией коронавируса.

Теперь вместо 60 единиц узкофюзеляжных самолетов Airbus A320 в месяц компания будет производить 40, производство Airbus A350 сократят с десяти до шести единиц в месяц. Кроме того, компания будет производить лишь два самолета A330 в месяц (изначально планировалось 40 лайнеров в год).

Данные меры вызваны ситуацией со спросом. Компания примет меры для сохранения достаточного количества денежных средств.

"Мы сокращаем производство и обеспечиваем сохранность нашего баланса",— сообщило руководство компании.

В конце марта аэрокосмический концерн Airbus отозвал предложение о выплате дивидендов за прошлый год и прогноз на текущий год в связи с неопределенной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

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