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Источник Правда.Ру

Достопримечательности Амстердама опустели без туристов

Туризм » Путешествия

Туристические достопримечательности Амстердама терпят огромные убытки из-за отсутствия туристов в связи с пандемией коронавируса.

Так, музей Ван Гога почти полностью зависит от количества проданных билетов. Кроме того, страдает и городской бюджет.

"В 2020 году планировалось собрать 197, 9 млн евро туристического налога. Но данного показателя достичь не получится. Кроме того, городской бюджет недополучит налоги с парковок, которые бы оплачивали туристы, на сумму 273,2 млн евро", — сообщает портал DutchNews.

В Амстердаме живет всего 850 тысяч человек. В прошлом году этот город посетили 17 млн туристов. Власти даже были вынуждены принять ряд мер, чтобы снизить турпоток. Сейчас город опустел.

Власти Амстердама рассматривают данный кризис как возможность для перемен. Они полагают, что туризм выйдет на новый уровень и станет более осознанным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туроператоры объявили акции на раннее бронирование зимних туров.

Темы туристы амстердам финансовые убытки
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