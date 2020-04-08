Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации

Ростуризм в ближайшее время будет собирать заявки от туроператоров на возмещение их убытков по авиаперевозкам.

"Данные меры позволят поддержать турбизнес в этой сложной ситуации", — сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Он также сообщила, что стоимость авиаперелета в составе турпродукта составляет в около 50%, поэтому данная субсидия позволит туроператорам частично компенсировать свои расходы и выполнить большую часть обязательств перед клиентами за отмененные туры.

Ситуация, связанная с закрытием границ многих стран, является беспрецедентной. Туристическая сфера и смежные с ней отрасли оказались первыми, кого затронул коронавирус.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что фонды "Турпомощи" предложили распечатать из-за коронавируса.