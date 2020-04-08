Владелец отеля "Верба" в Хабаровске может обанкротиться

Компания, которой принадлежит четырехзвездочный отель "Верба", расположенный в центре Хабаровска, может быть признана банкротом.

Иск о банкротстве ООО "Отель" подал Сбербанк. Сумма требований кредитной организации составляет более 1,4 млрд рублей.

Представители компании пока никак не прокомментировали ситуацию. Известно, что требование о финансовой несостоятельности компании никак не связано с той сложной ситуацией, в которой сейчас оказались представители туриндустрии.

Ещё в прошлом году стало известно, что ООО "Отель" планирует обратиться в суд о собственном банкротстве. В период с 2014 по 2019 компания выступала поручителем по кредитным линиям компаний "Диалог" и "Мука". Тогда суд отклонил эти требования. Первое заседание назначено на 14 мая этого года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Анталии выставили на продажу пятизвездочный отель.