В Липецкой области планируют провести реорганизацию местного краевечдского музея. Соответствующее постановление уже подписал и. о. главы администрации региона Николай Тагинцев.К 1 июля администрация музея получит в управление три новых филиала:
Наименования и функции филиалов будут сохранены.
Цель реорганизации — экономическая целесообразность и повышение эффективности работы краеведческого музея.
Липецкий областной краеведческий музей ведет свою историю с 1909 года. Начало музейному собранию положили местные жители. Первыми фондообразователями музей стали около 200 человек.
7 ноября 1918 года на основе национализированного музея Петровского общества состоялось открытие Народного музея. Уже в первый год своего существования в музее появились предметы из реквизированных имений и городских домов: произведения скульптуры и живописи, а также изделия из фарфора и старинная мебель.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2020 году в Серпухове откроют пять новых музеев.
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