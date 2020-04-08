В Липецкой области реорганизуют краеведческий музей

В Липецкой области планируют провести реорганизацию местного краевечдского музея. Соответствующее постановление уже подписал и. о. главы администрации региона Николай Тагинцев.К 1 июля администрация музея получит в управление три новых филиала:

"Липецкий областной художественный музей";

"Липецкий областной выставочный зал";

"Липецкий областной музей природы".

Наименования и функции филиалов будут сохранены.

Цель реорганизации — экономическая целесообразность и повышение эффективности работы краеведческого музея.

Липецкий областной краеведческий музей ведет свою историю с 1909 года. Начало музейному собранию положили местные жители. Первыми фондообразователями музей стали около 200 человек.

7 ноября 1918 года на основе национализированного музея Петровского общества состоялось открытие Народного музея. Уже в первый год своего существования в музее появились предметы из реквизированных имений и городских домов: произведения скульптуры и живописи, а также изделия из фарфора и старинная мебель.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2020 году в Серпухове откроют пять новых музеев.