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Источник Правда.Ру

Счетная палата выявила нарушения при подготовке "Медовухи-Fest"

Туризм » Путешествия

Счетная палата провела аудит закупок для нужд комитета по туризму администрации Владимирской области в 2019 году. В результате выяснилось, что закупки на сумму более 4,5 млрд рублей проходили с нарушениями законодательства.

Госконтракт был заключен по начальной максимальной цене на сумму 3,5 миллиона рублей. Также было установлено, что условия исполнения контракта нарушались.

На фестивале было организовано бесплатное размещение рекламы коммерческих организаций, аффилированных с исполнителем услуг по контракту.

Был ли экономический эффект от фестиваля?

Сообщается, что проведение "Медовухи-Феста" было выгодно только гостиничным комплексам, на территории которых он проходил. Ни время проведения мероприятия (конец ноября), ни рекламная кампания никак не повлияли на увеличение потока туристов.

У проверяющих возникли вопросы по поводу провалившихся семинаров и круглых столов. В ходе проверки были установлены факты невыполнения исполнителями некоторых условий двух госконтрактов на сумму 1,2 миллиона рублей. 

Материалы проверки направлены в правоохранительные и надзорные органы.

Темы суздаль фестиваль счетная палата владимирская область
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