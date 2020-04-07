В Петербурге встретили туристов, вернувшихся из Таиланда

Сегодня в аэропорт Пулково прибыл спецрейс, на котором эвакуировали 187 российских туристов из Таиланда.

Россиян встречали представители Роспотребнадзора и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга, а также полиции. Туристы проходили по выделенному для них коридору в отдельное помещение, где они сдали анализы и получили предписания главного санитарного врача.

На борту прибывшего самолета находились 124 жителя Санкт-Петербурга, 28 жителей Ленинградской области и 59 пассажиров — из других российских регионов.

Местные жители будут находиться дома на карантине, а остальных направят в обсерватор, расположенный в Курортном районе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что почти 26 тысяч россиян за рубежом хотят воспользоваться помощью.