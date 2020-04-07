Минкомсвязь согласилась отменить оплату сотовой связи для российских туристов, которые сейчас не могут вернуться на родину. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Twitter.
В рамках рабочей встречи рассматривались вопросы, связанные с организацией дополнительных сервисов в условиях угрозы распространения COVID-19:
Напомним, что 4 апреля было принято решение приостановить вывозные рейсы из России в другие страны и в обратном направлении. Затем на сайте госуслуг разместили анкету, чтобы собрать сведения о россиянах, которые хотели бы вернуться на родину.
"6 апреля работа по формированию графика прилёта россиян возобновится", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам, оставшимся за рубежом, начнут перечислять деньги.
Пока решили защитить только детей и подростков.