Оставшихся за рубежом россиян могут освободить от оплаты сотовой связи

Минкомсвязь согласилась отменить оплату сотовой связи для российских туристов, которые сейчас не могут вернуться на родину. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Twitter.

В рамках рабочей встречи рассматривались вопросы, связанные с организацией дополнительных сервисов в условиях угрозы распространения COVID-19:

возможность оформления больничного онлайн;

дистанционное обучение;

поддержка сферы информационных технологий.

Напомним, что 4 апреля было принято решение приостановить вывозные рейсы из России в другие страны и в обратном направлении. Затем на сайте госуслуг разместили анкету, чтобы собрать сведения о россиянах, которые хотели бы вернуться на родину.

"6 апреля работа по формированию графика прилёта россиян возобновится", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам, оставшимся за рубежом, начнут перечислять деньги.