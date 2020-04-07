Турецкие отельеры рассказали о предстоящем сезоне и перечислили страны, жители которых первыми приедут в Турцию.
Планируется, что начало сезона в этом году сместится на конец мая.
"Мы надеемся, что в конце мая, начале июня, мы откроем сезон", — отметил глава Федерации отельеров Турции (TUROFED).
Ожидается, что первыми из иностранцев на турецкие курорты поедут россияне, а последними — туристы из Восточной Европы. Сурури Чорабатыр отметил, что сезон будет открыт только после нормализации ситуации с коронавирусом в Турции и странах, из которых приезжают туристы.
Кроме того, Турция может стать одной из первых стран, готовых принимать туристов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Анталии выставили на продажу пятизвездочный отель.
Пока решили защитить только детей и подростков.