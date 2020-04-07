Турецкие отельеры предполагают, что россияне к ним приедут первыми

Турецкие отельеры рассказали о предстоящем сезоне и перечислили страны, жители которых первыми приедут в Турцию.

Планируется, что начало сезона в этом году сместится на конец мая.

"Мы надеемся, что в конце мая, начале июня, мы откроем сезон", — отметил глава Федерации отельеров Турции (TUROFED).

Ожидается, что первыми из иностранцев на турецкие курорты поедут россияне, а последними — туристы из Восточной Европы. Сурури Чорабатыр отметил, что сезон будет открыт только после нормализации ситуации с коронавирусом в Турции и странах, из которых приезжают туристы.

Кроме того, Турция может стать одной из первых стран, готовых принимать туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Анталии выставили на продажу пятизвездочный отель.