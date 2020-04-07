В Казани спасли заблудившегося лебедя

В центре Казани на озере Кабан лебедь вышел на берег и ушел очень далеко от водоема.

Местные жители помогли птице найти дорогу. Видео под названием "Неравнодушные казанцы вернули заплутавшего лебедя на озеро Кабан" было опубликован в соцсетях.

На кадрах видео видно, что лебедь не спеша гуляет довольно далеко от озера.

Затем он оказался на площадке, огороженной высоким металлическим забором. Лебедь вряд ли смог вернуться обратно самостоятельно.

К счастью, его заметил неравнодушный казанец и отнес птицу на руках на берег озера.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как помочь птенцам.