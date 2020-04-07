Застрявших в Нью-Йорке россиян просят пожить у соотечественников

Российское посольство в США обратилось к россиянам, застрявшим в Соединенных Штатах из-за отмены рейсов между двумя странами, с просьбой пожить у соотечественников. Данные рекомендации опубликованы на странице посольства РФ в Facebook.

В США находятся 50 граждан РФ, которые не могут вернуться на родину. Они должны были вылететь в Москву вывозным рейсом 3 апреля. Но рейс был отменен.

Российское посольство в США временно разместило россиян в отеле недалеко от аэропорта.

"Но уже завтра их будут просить согласиться на размещение у соотечественников, которые уже дали свое согласие предоставить жилье нуждающимся", — сообщили в российском посольстве в США.

Россиян, которые хотят вернуться на родину, просят оформить заявку на сайте "Госуслуги". На данный момент таких граждан недостаточно для того, чтобы направить сюда даже один самолет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что застрявшие в Кении российские туристы не могут вернуться на родину.