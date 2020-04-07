В РФ могут заморозить выплаты туристам за аннулированные туры

С данной инициативой Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к правительству РФ.

АТОР просит заморозить выплаты туристам до 2022 года

Туристам предлагается выдавать депозитный сертификат, который подтверждает, что средства клиента хранятся у туроператора. В будущем клиент сможет их использовать.

Специалисты АТОР утверждают, что если туроператоры выплатят туристам средства за тур, то они будут приостановить деятельность. Это приведет к тому, что туроператоры не смогут выполнить свои обязательства перед теми туристами, которые согласны перенести сроки тура.

Также АТОР подчеркивает, что убытки российских туроператоров уже достигли миллиардов рублей, а если учесть суммы неполученных доходов, то сумма убытков составит сотни миллиардов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что фонды "Турпомощи" предложили распечатать из-за коронавируса.