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Источник Правда.Ру

Закон о смягчении требований к охране аэропортов - комментарий эксперта

Туризм » Путешествия

1 апреля был принят федеральный закон, смягчающий требования к организации охраны аэропортов. О том, что именно изменится в организации охраны аэропортов в связи с принятием нового закона, рассказал генеральный директор Ассоциации аэропортов гражданской авиации Виктор Иванович Горбачев.

"Мы в свое время обращались и в Министерство транспорта, и в Государственную Думу с просьбой, чтобы все-таки чуть-чуть смягчить требования по авиационной опасности, конечно, не снижая ответственность и сами меры.

В чем суть?

В настоящее время, кроме Воздушного кодекса есть еще 16-й закон "О транспортной безопасности", который увеличивает требования по обеспечению. Кроме того, в аэропорту существует собственная служба авиационной безопасности. Но нам еще навязывали и охрану аэропортов в виде Росгвардии, в виде вневедомственной и ведомственной охраны. А это все контрактники, с ними нужно было заключать договор. Это достаточной дорогие услуги, поэтому мы просили, что нужно оставить всю эту систему только в крупных аэропортах.

Например, такие аэропорты как "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово", "Пулково", "Новосибирск" — могут себе позволить эти услуги. Но есть мелкие аэропорты, которых тоже заставляют заключать договор. Мы просили, чтобы такие работы без снижения обеспечения безопасности могли бы обеспечить собственными силами. Это гораздо дешевле", — заключил эксперт.

Темы закон аэропорты безопасность
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