Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Стоит ли покупать тур на лето на фоне ситуации с коронавирусом?

Туризм » Путешествия

Предполагают, что пандемия коронавируса закончится к началу лета. Но несмотря на это, россияне почти не бронируют туры по России на лето. О том, стоит или нет бронировать сейчас туры, рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Кривоносов Сергей Владимирович.

"Я считаю, что сейчас вообще прогнозы делать сложно. Все будет зависеть от того, как будет развиваться в России эпидемия.

Я непосредственно поднимал вопрос о том, чтобы в Сочи сократить количество авиарейсов. Сейчас это жизненная необходимость. Конечно, бронировать сейчас, не понимая, как будет развиваться ситуация в будущем, очень сложно. Поэтому мне кажется, сейчас необходимо все виды передвижения приостановить.

Я думаю, что если мы сейчас все сообща будем соблюдать карантин, то потом люди будут снова стремиться к поездкам, к отдыху, к общению. Но если это сделать раньше, чем реально позволит ситуация, это может усугубить ее.

Конечно, сложившаяся ситуация стала большим ударом по туриндустрии. Ведь нужно понимать, что страдают не только, как говорят часто, туроператоры, турагентства, весь сектор малого и среднего предпринимательства сейчас находится в глубоком шоке.

Сейчас мы обсуждаем, какие реальные меры поддержки возможно оказать туриндустрии. Есть примеры, когда даже не деньгами можно помогать, а принятыми законами. Так, в связи с вирусом возможны новые условия, при которых для бизнеса не будут вводить даже штрафные санкции.

Я думаю, что заранее бронировать нецелесообразно. Понятно, что бизнес будет от этого отходить достаточно долго.

Как только ситуация позволит, наши граждане смогут в первую очередь внутри страны отдыхать. Я надеюсь, что цены будут достаточно приемлемые", — заключил эксперт.

Темы туристы коронавирус развитие туризма
Новости Все >
Стоит ли покупать тур на лето на фоне ситуации с коронавирусом?
"Большая двадцатка" готовится обсудить стабилизацию нефтяного рынка
В Китае снова открывают доступ к достопримечательностям
Старый хит Youtube переродился благодаря коронавирусу
В Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусом
В Липецкой области загорелся локомотив пассажирского поезда
При Сеченовском университете открыли коронавирусный стационар
Суд оштрафовал москвича за прогулку с собакой
Стилист Меган Маркл дал советы по стрижке дома в условиях карантина
США готовят новую пехоту для войны с Китаем 
Последние материалы
Стоит ли покупать тур на лето на фоне ситуации с коронавирусом?
"Большая двадцатка" готовится обсудить стабилизацию нефтяного рынка
В Китае снова открывают доступ к достопримечательностям
Старый хит Youtube переродился благодаря коронавирусу
В Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусом
В Липецкой области загорелся локомотив пассажирского поезда
При Сеченовском университете открыли коронавирусный стационар
Суд оштрафовал москвича за прогулку с собакой
Стилист Меган Маркл дал советы по стрижке дома в условиях карантина
США готовят новую пехоту для войны с Китаем 
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры

Пока решили защитить только детей и подростков.

Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Шоу-бизнес
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Новости Белоруссии
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Общество
России подписан приговор на вымирание
Василий Амирджанов Пандемия проверит вертикаль власти на устойчивость Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
"Большая двадцатка" готовится обсудить стабилизацию нефтяного рынка
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
Юран: Сократить зарплаты? Футболисты будут еле концы с концами сводить
США готовят новую пехоту для войны с Китаем 
Салоны красоты и парикмахерские угрожают властям голодовками и пикетами
В лобовом столкновении на автодороге в Татарстане погибли трое
США готовят новую пехоту для войны с Китаем 
Глава районного ГИБДД в Новосибирской области устроил "пьяное" ДТП
Юран: Сократить зарплаты? Футболисты будут еле концы с концами сводить
Салоны красоты и парикмахерские угрожают властям голодовками и пикетами
Юран: Сократить зарплаты? Футболисты будут еле концы с концами сводить
США готовят новую пехоту для войны с Китаем 
США готовят новую пехоту для войны с Китаем 
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
"Страну ещё можно спасти": спросите Михаила Касьянова
"Не путайте полномочия": жесткий "сигнал" Москвы регионам
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ