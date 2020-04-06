Предполагают, что пандемия коронавируса закончится к началу лета. Но несмотря на это, россияне почти не бронируют туры по России на лето. О том, стоит или нет бронировать сейчас туры, рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Кривоносов Сергей Владимирович.

"Я считаю, что сейчас вообще прогнозы делать сложно. Все будет зависеть от того, как будет развиваться в России эпидемия.

Я непосредственно поднимал вопрос о том, чтобы в Сочи сократить количество авиарейсов. Сейчас это жизненная необходимость. Конечно, бронировать сейчас, не понимая, как будет развиваться ситуация в будущем, очень сложно. Поэтому мне кажется, сейчас необходимо все виды передвижения приостановить.

Я думаю, что если мы сейчас все сообща будем соблюдать карантин, то потом люди будут снова стремиться к поездкам, к отдыху, к общению. Но если это сделать раньше, чем реально позволит ситуация, это может усугубить ее.

Конечно, сложившаяся ситуация стала большим ударом по туриндустрии. Ведь нужно понимать, что страдают не только, как говорят часто, туроператоры, турагентства, весь сектор малого и среднего предпринимательства сейчас находится в глубоком шоке.

Сейчас мы обсуждаем, какие реальные меры поддержки возможно оказать туриндустрии. Есть примеры, когда даже не деньгами можно помогать, а принятыми законами. Так, в связи с вирусом возможны новые условия, при которых для бизнеса не будут вводить даже штрафные санкции.

Я думаю, что заранее бронировать нецелесообразно. Понятно, что бизнес будет от этого отходить достаточно долго.

Как только ситуация позволит, наши граждане смогут в первую очередь внутри страны отдыхать. Я надеюсь, что цены будут достаточно приемлемые", — заключил эксперт.