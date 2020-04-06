В Китае снова открывают доступ к достопримечательностям

Как только стало известно, что в Китае эпидемия коронавирусной инфекции пошла на спад, туристы снова заполонили открытые достопримечательности.

"Так, дневной лимит в 20 тысяч туристов в горном парке в провинции Аньхой был превышен уже в 7:48", — сообщает CNN Travel.

В Шанхае туристы и уличные торговцы снова вернулись на популярную набережную Вайтань, которая долгое время оставалась безлюдной. Возобновили работу некоторые рестораны.

Большое количество туристов наблюдается в парках и других общественных местах Пекина.

В Китае постепенно снимают все ограничения, но китайские врачи все равно призывают граждан продолжать соблюдать осторожность. Они боятся, что может произойти вторая волна эпидемии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что большинство больных коронавирусом в Китае поправились.