Власти Австралии закрыли пляж из-за нарушителей карантина

Власти Австралии решили закрыть самые популярные пляжи на восточном побережье континента в районе города Голд-Коста в связи с большим количеством отдыхающих. Дело в том, что в соцсети попали фото, судя по которым, на берегу океана отдыхают сотни человек.

"Мы не можем сидеть сложа руки. Речь идет о безответственности людей, которые нарушают базовые принципы социального дистанцирования и правила поведения на фоне дальнейшего распространения коронавируса", — сказал мэр города Том Тейт.

С целью заботы о здоровье граждан Австралии было принято решение закрыть пляжи.

Напомним, что с конца марта здесь введены правила, согласно которым жителям запрещено покидать свои дома без необходимости.

Голд-Кост считается туристической меккой Австралии. Каждый год сюда приезжают более 2 млн человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что прилетевшую из Турции петербурженку оштрафовали за нарушение карантина.