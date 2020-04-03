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Источник Правда.Ру

Есть ли будущее у археологического туризма в России?

Туризм » Путешествия

Отделение Русского географического общества в Югре планирует заняться развитием археологического туризма. Данной идее посвящен целый проект. О перспективах развития археологического туризма в России рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Александрович Барзыкин.

"У археологического туризма, конечно, есть будущее. Я считаю, что этот вид туризм очень привлекателен.

Для его развития есть потенциал, то есть историко-культурная база в России она практически неисчерпаема и пока мало используется, поэтому разные сегменты потребителей могут быть задействованы: молодежь, учащиеся, которые по школьным программам могут в этом участвовать, следовательно, это не только гарантированный сегмент, но и хорошие, так сказать, полевые учения.

Причем это не обязательно выезжать на раскопки, жить в экспедиции, хотя, наверно, найдутся и такие желающие. Люди могут приезжать как с деловыми, так и со спортивными целями.

Югра имеет очень диверсифицированный продукт, несмотря на то, что у них суровые условия. Там музей очень хороший, также возможен выезд на экскурсию. Чем больше будет предложения по видам туризма, тем будет больше потребителей. Поэтому это перспективное развитие туризма. Его сейчас развивают на Черноморском побережье, в Краснодарском крае, в Республике Крыму, в Поволжье. Я поддерживаю Югру в этом вопросе", — заключил эксперт.

Темы развитие туризма археологический туризм
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