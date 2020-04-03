В марте расходы на рекламу путешествий упали на 90%

Во втором квартале 2019 года туристическая индустрия, согласно данным аналитической компании MediaRadar, потратила на рекламу путешествий $850 млн. Но в этом году эта цифра резко снизится.

$120 млн из этой суммы было потрачено на цифровую рекламу.

"В январе и начале февраля круизные линии тратили на рекламу от $12 до $15 млн в неделю, затем эти показатели снизились до $3,7 млн, а к марту упали до $1,2 млн. С 17 февраля на цифровую, телевизионную и печатную рекламы авиакомпании тратили $3,1 млн в неделю. Потом эти расходы стали резко сокращаться, и к 9 марта достигли $799 тысяч", — сообщил генеральный директор и соучредитель MediaRadar.

Руководство авиакомпаний переключило свое внимание на обмен сообщениями

Так, в цифровой рекламе одной американской компании изображен самолет American Airlines, который собирается взлететь над слоганом, призывающим клиентов купить авиабилет с гарантией того, что если у них изменятся планы, с них не будет взиматься плата.

Эксперты считают, что в ближайшее время расходы на рекламу будут еще больше сокращаться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские туристы не бронируют туры по России на лето.