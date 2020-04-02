Генеральный директор Booking.com заразился коронавирусом

Генеральный директор американо-голландской компании Booking Holdings Гленн Фогель заразился коронавирусом. Его тест показал положительный результат.

Фогель сообщил, что заболевание протекает у него в легкой форме. Он считает, что никого не заразил в штаб-квартире компании, так как он работал в удаленном режиме.

Сейчас Фогель соблюдает режим самоизоляции.

Он сообщил, что чувствует себя хорошо.