Генеральный директор американо-голландской компании Booking Holdings Гленн Фогель заразился коронавирусом. Его тест показал положительный результат.
Фогель сообщил, что заболевание протекает у него в легкой форме. Он считает, что никого не заразил в штаб-квартире компании, так как он работал в удаленном режиме.
Сейчас Фогель соблюдает режим самоизоляции.
Он сообщил, что чувствует себя хорошо.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.