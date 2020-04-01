ОАО "Российские железные дороги" приняло решение отменить комиссию за возврат билетов в размере 210 руб. 60 коп. Таким образом у пассажиров будет возможность сдать билеты на поезда без удержания сбора за их возврат.
Данное решение связано с тем, что в связи с пандемией коронавируса пассажиры не могут планировать свои поездки.
Пассажиры смогут вернуть электронные билеты с 1 апреля по 1 июня с помощью сайтов, через которые они были оформлены.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.