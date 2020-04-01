Туристы прятались от коронавируса в горах Сочи

Туристы, взяв палатки, продукты и одежду, решили спрятаться от коронавируса на территории Кавказского заповедника. Но заповедник и все рекреационные объекты на его территории в настоящее время закрыты для посещений.

"Дикарей" ловят инспекторы

Сотрудники предупредили всех желающих провести самоизоляцию в заповеднике о том, что инспекторы каждый день патрулируют заповедные территории и "выселяют" тех, кто решил там временно пожить.

Рейды в заповеднике проводятся, даже несмотря на то, что сотрудники многих предприятий сейчас работают дистанционно. Но к сотрудникам отдела охраны Кавказского заповедника это не относится.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сочи проводят дезинфекцию улиц.