Туристы, взяв палатки, продукты и одежду, решили спрятаться от коронавируса на территории Кавказского заповедника. Но заповедник и все рекреационные объекты на его территории в настоящее время закрыты для посещений.
Сотрудники предупредили всех желающих провести самоизоляцию в заповеднике о том, что инспекторы каждый день патрулируют заповедные территории и "выселяют" тех, кто решил там временно пожить.
Рейды в заповеднике проводятся, даже несмотря на то, что сотрудники многих предприятий сейчас работают дистанционно. Но к сотрудникам отдела охраны Кавказского заповедника это не относится.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сочи проводят дезинфекцию улиц.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.