В Таджикистане создали 12 новых туристических маршрутов

В Таджикистане в честь празднования 5500-летия Саразма, который является одним из уникальных памятников в Средней Азии, создали 12 новых туристических маршрутов.

Многие из них созданы на базе историко-культурных, экологических и горных местностей Таджикистана. Продолжительность маршрута зависит от сезона и может составлять от 6 до 15 дней.

Так, маршрут, который создали сотрудники компании ООО "Чил Мехроб", длится от 8 до 11 дней. На этом маршруте туристы смогут увидеть такие города, как:

Бохтар;

Гиссар;

Нурек;

Рамит;

Пенджикент;

Худжанд;

Душанбе.

В процессе создания маршрутов также были учтены пожелания туристов.

При поддержке партнеров по развитию будет издан буклет с информацией о новых туристических маршрутах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Дагестане туристам покажут красивые виды с вертолета.