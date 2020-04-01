В Таджикистане в честь празднования 5500-летия Саразма, который является одним из уникальных памятников в Средней Азии, создали 12 новых туристических маршрутов.
Многие из них созданы на базе историко-культурных, экологических и горных местностей Таджикистана. Продолжительность маршрута зависит от сезона и может составлять от 6 до 15 дней.
Так, маршрут, который создали сотрудники компании ООО "Чил Мехроб", длится от 8 до 11 дней. На этом маршруте туристы смогут увидеть такие города, как:
В процессе создания маршрутов также были учтены пожелания туристов.
При поддержке партнеров по развитию будет издан буклет с информацией о новых туристических маршрутах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Дагестане туристам покажут красивые виды с вертолета.
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