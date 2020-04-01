В связи с пандемией коронавируса Ростуризм предложил отложить запуск электронной путевки и введение гостиничного сбора.
"В связи с текущей ситуацией ведомство выступает против любых предложений, связанных с дополнительной финансовой нагрузкой на турбизнес.
К обсуждению данных вопросов можно будет вернуться после нормализации ситуации с коронавирусом и восстановления темпов роста туризма", — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм просит туристов отложить путешествия по России.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.